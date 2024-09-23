"بحب شغله جدًا" عمرو مصطفي يوجه رسالة لـ مدين

وجه الفنان عمرو مصطفى، رسالة الملحن مدين، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب عمرو مصطفى، على صفحته قائلًا : "النهاردة حصلت مكالمة مهمة جدًا بيني وبين صديقي العزيز مدين ووضحنا فيها كل شيء، حابب أقول قد إيه أنا بحترم هذا الشخص وبقدّر إبداعه".

وأضاف : "مدين من أكتر الناس المحترمة في الوسط الفني، وموهبته وإبداعه في كل عمل بيقدمه بتثبت ده".

واختتم عمرو مصطفى حديثه، قائلًا : "أنا بحب شغله جدًا وفخور بصداقتنا وبكل اللي بيقدمه وايضًا اكن كل الاحترام إلي رفيق العمر محمد رحيم ووليد سعد ومحمد يحيى وتامر علي".

أغاني عمرو مصطفى

وكان طرح عمرو مصطفى، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل أسم معرفش ينساني، عبر قناته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف المنصات الموسيقية، كلمات الشاعر ربيع السيوفي، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور.