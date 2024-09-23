طريقة عمل سكالوب الدجاج المقرمش بخطوات سهلة

يُعتبر سكالوب الدجاج من الأطباق الشهية التي تجمع بين البساطة واللذة، حيث يتميز بقطع الدجاج المغلفة بطبقة مقرمشة من البقسماط، ما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاء سريع أو وجبة غداء مميزة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سكالوب الدجاج بخطوات سهلة وبمكونات متوفرة في المنزل.





طريقة عمل سكالوب الدجاج

المكونات:

- 4 قطع من صدور الدجاج

- 1 كوب بقسماط (فتات الخبز)

- 1/2 كوب دقيق

- 2 بيضة مخفوقة

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- 1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملح حسب الرغبة

- زيت نباتي للقلي

- شرائح ليمون للتقديم





طريقة التحضير

1. تحضير الدجاج:

- ضعي صدور الدجاج بين طبقتين من ورق الزبدة واطرقيها باستخدام مطرقة المطبخ حتى تصبح رقيقة.





2. تحضير الطبقة الخارجية:

- اخلطي البقسماط مع البابريكا، الثوم البودرة، الفلفل الأسود، والملح.

- ضعي الدقيق في طبق، والبيض المخفوق في طبق آخر.





3. تغطية الدجاج:

- غمسي قطع الدجاج في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، وأخيرًا في خليط البقسماط، مع التأكد من تغطيتها بالكامل.





4. القلي:

- سخني كمية كافية من الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

- اقلي قطع الدجاج لمدة 3-4 دقائق على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.





5. التقديم:

- ضعي سكالوب الدجاج على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد، وقدميه ساخنًا مع شرائح الليمون.





نصائح:

- يمكن تقديم سكالوب الدجاج مع البطاطس المقلية أو السلطة الخضراء.

- لتجنب امتصاص الزيت الزائد، تأكدي من أن الزيت ساخن بما فيه الكفاية قبل القلي.

سكالوب الدجاج وجبة مثالية لعشاق الأطعمة المقرمشة والسهلة التحضير. جربي هذه الوصفة لتستمتعي بطبق شهي ومغذي مع أفراد عائلتك.