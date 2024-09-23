«تيتا زوزو».. دراما صراع الأجيال

يناقش آثار الذكاء الاصطناعى و«السوشيال» على الأطفال

ردود فعل ايجابية عن الحلقات الأولى من مسلسل «تيتا زوزو» الذى بدأ بثه منذ أيام على الفضائيات المصرية.

المسلسل من نوعية الدراما الاجتماعية التى تمس المجتمع المصرى، وتمس الحياة المصرية البسيطة بين الأطفال والأجداد، حيث دور مسلسل «تيتا زوزو» حول الدكتورة اعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى. وحين يقعون فى أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائماً التقرب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه. ولكن تقع «اعتزاز» دائماً فى خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربى الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالى، وفى كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

العمل مكون من 30 حلقة، بطولة: إسعاد يونس، صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلانى، حمزة العيلى، نور محمود، ندى موسى، عابد عنانى، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.

إسعاد يونس: أقدم دراما لكل أفراد المجتمع

الفنانة القديرة اسعاد يونس تقدم دراما اجتماعية مميزة تهم كل افراد المجتمع، وتحدثت عن العمل قائلة، هو مسلسل درامى اجتماعى، وأجسّد من خلاله شخصية تُدعى «اعتزاز» وتلقب بـ«زوزو»، وهى ذات منصب مهم فى وزارة الزارعة، وتشبهنى فى حبها واهتمامها البالغ بعائلتها وأحفادها، بالإضافة إلى عملها وحرصها على مكافحة الغش التجارى والممنوعات والمواد الكيماوية فى المنتجات الزراعية، وبالتالى تدخل فى الكثير من الصراعات على جميع الأصعدة.

وعن تماس العمل مع الدراما الواقعية قالت، اعتبر اى عمل فنى هو دراما وطنية، وأعتبر تربيه الاطفال اهم عناصر الوحدة الوطنية، وانا دائما أرفع شعار الوحدة الوطنية فى حياتى بشكل عام، وأرفض التفرقة العنصرية بهذا الأمر تحديداً، وأنا من أنصارها، وهو أمر غير قابل للنقاش، وأى شخص لديه رأى آخر فى هذه المسألة يسقط من نظرى، لأن الوطن فوق الجميع ويجمعنا كلنا.

وعن فريق العمل قالت صناع المسلسل هم أصلا عايشين معايا أثناء ولادة حفيدتى، جواز ابنى، وتتماس ظروفى كثيرا مع شخصية اعتزاز، وهناك أحداث كثيرة فى حياتى حدثت وهم شاركونى اياها، ولذلك ما يحدث فى العمل هو ما يحدث فى حياتى الشخصية، ومن هنا جاءت الفكرة لأن ما ننادى به نمط غير دارج فى المجتمع، ونحتاج أن تكون الجدة بهذه المواصفات التى تساعد فى تربية الاجيال الجديدة حفاظا على مستقبلهم.

وعن المواصفات الجديدة التى سنراها بشخصية «تيتا زوزو» لم نرها عند إسعاد سابقاً هى اعتماد الشعر الطويل والأبيض، وأيضا سنسمعها تغنى بهذا العمل، قالت إسعاد : «العمل من واقع المجتمع من الطبيعى ان يكون فيه غناء ولكنه ليس غناء طربيا لكنه لظروف الدراما فى سياق أحداث المسلسل».

وعن مشاركتها بالعمل مجموعة كبيرة من الممثلين، والمميز أن كل ممثل سيكون بطلًا بدوره وعنده مساحته الخاصة، قالت إسعاد يونس : «العمل يشارك فيه مجموعة شباب، لا بد ان يستفيد العمل من نجوميتهم جميعا، مضيفة، أنا أرفض أن الواحد يشتغل فى عمل كل حاجة بيعملها البطل لوحده».

وأضافت: أنا معايا نجوم مهمين سواء حمزة العيلى، نور محمود، محمد الكيلانى، عابد عنانى، والبنات ندى موسى، سمر علام، وإيناس كامل، كلهم نجوم ولازم ياخدوا مساحتهم، وإسلام إبراهيم ازاى ماياخدش مساحته، وصلاح عبدالله أزاى ماياخدش كل المساحة، أنا مبحبش السيطرة على العمل لوحدى».

مخرجة العمل : أحداث العمل مستوحاة من الواقع

تحدثت المخرجة شيرين عادل عن مسلسل «تيتا زوزو» الذى يدور حول العلاقة بين الجدة وأحفادها، ويعالج القضايا والمشاكل التى تواجه الأجيال الجديدة، موضحة أن المسلسل يسلط الضوء على جيلين مختلفين: الجيل الجديد المهووس بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى، والجيل الأكبر الذى يحاول مواكبة هذه التطورات لتكون الجدة قريبة من أحفادها وتسهم فى حل مشاكلهم.

وأضافت «عادل»، أن المسلسل يناقش مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والموضوعات المعاصرة، مثل مشكلات الدراسة والنادى وتأثير وسائل التواصل الاجتماعى والذكاء الاصطناعى، حيث يواجه كل حفيد مشكلة معينة تحاول الجدة «تيتا زوزو» حلها.

أشارت إلى أن هذا العمل هو التعاون الأول مع المؤلف محمد عبدالعزيز، معربة عن سعادتها بالتعامل معه، مشيدة بالورق الذى كتبه باعتباره قريبًا جدًا من الواقع ويعكس مشاكل حياتية يومية يشعر بها المشاهد، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بالتعامل مع الفنانة إسعاد يونس، فى أول عمل يجمعها بها، مشيرة إلى التزامها واحترامها الكبير للعمل، واصفة إياها بأنها شخصية لا تعترض أبدًا على التوجيهات وتعاملها قمة فى الاحترام.

وأكدت أن المسلسل يجمع بين العديد من الخطوط الدرامية المتنوعة، بما فى ذلك الكوميديا، التراجيديا، الرومانسية، والتشويق، بالإضافة إلى عنصر الفانتازيا.

نور محمود: العمل يناقش صراع الأجيال

عبر الفنان نور محمود عن سعادته بردود الفعل عن اولى مشاهده بالعمل، وقال أجسد شخصية «سيف» الابن الأكبر للفنانة إسعاد يونس، وهو متزوج من الفنانة إيناس كامل خلال الأحداث ولديه ولد وبنت، وخطط لحياته فى كل شىء ويريد أن تسير كما الورقة والقلم، ويتعامل بطريقته وتفكيره مع كل أسرته.

كما أعرب الفنان نور محمود عن بالغ سعادته بالوقوف أمام الفنانة القديرة إسعاد يونس للمرة الأولى، فى مسلسل «تيتا زوزو»، حيث قال: «لا أستطيع وصف مشاعرى فى كلام، لأن كل فنان فى مصر والوطن العربى يحلم بمقابلة إسعاد يونس، فيتحول هذا الحلم إلى الوقوف أمامها فى عمل، فهذا إنجاز كبير، لأنها قامة فنية كبيرة لا تعوض، إلى جانب أنها قيمة إنسانية عظيمة تعلمت منها الكثير، فالعمل معها إضافة لكل فنان فى مشوار حياته المهنية.

وتابع: بكل صراحة أصابنى التوتر والقلق أول يوم تصوير أمامها، وهو مشهد كان يجمعنى بها هى والفنان محمود البزاوى، ولكن بروحها الحلوة الجميلة استطاعت أن تهدئ هذا التوتر، فأخذتنى بالأحضان وقالت لى «ازيك يا واد يا نور»، وبدأنا التصوير فورًا بكل هدوء، وكواليس العمل معها ممتعة جدًا، فيبدأ يومنا داخل لوكيشن بلقاء فى غرفتها والحديث عن المشاهد التى يتم تصويرها خلال اليوم وحياتنا الشخصية، فهى تتعامل مع الجميع داخل لوكيشن التصوير بأنها الأم المسئولة عنهم، ربنا يديمها نعمة كبيرة فى حياة جمهورها».

وأضاف «تيتا زوزو» هو ثانى عمل يجمعنى بالمخرجة شيرين عادل بعد أن قدمت معها من قبل مسلسل «محارب»، فهى تتميز بحبها الشديد للفنان الذى يعمل معها، فتستطيع إخراج جوانب جديدة مختلفة من أدائه، وتحب أن تحافظ على مزاج الممثل خلال التصوير.

وعن قصة العمل واهميتها قال، «تيتا زوزو» نموذج نتمنى ان يكون موجودًا فى كل بيت، فهى أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وهذا هو جوهر المسلسل وهو الصراع بين الأجيال أو دعينى أقل لك الاختلاف بين الأجيال ومحاولة التواصل بينهم وتقريب المفاهيم والأفكار، وكيف يرى كل جيل فكرة الأسرة والتربية والنشأة.

بسمة داود: دورى مفاجأة للجمهور

عبرت الفنانة الشابة بسمه داود عن سعادتها بالمشاركة فى العمل وقالت، شخصيتى فى المسلسل لذيذة ومختلفة عما قدمتها من قبل وعن مسلسل الوصفة السحرية، وسينجذب الجمهور للدور بشكل ما، كما أن ظهورى خلال المسلسل متأخر وفى البداية لن يعرف الجمهور طبيعة دورى، ولكن مع تتابع الأحداث سيدركون الخيوط المغزولة.

وعن مساحة الدور قالت، مساحة الدور بالنسبة لى هى المساحة الدرامية وليس عدد المشاهد، على سبيل المثال شاركت فى مسلسلىّ «إيجار قديم» و«ملوك الجدعنة» وقدمت دراما جيدة فبالنسبة لى كانت أدوارًا مؤثرة، ومن الممكن أن أقدم دورًا صغيرًا، ويكون مؤثرًا أكثر من دور البطولة.، ويكفينى فخرا اننى اشارك النجمة القديرة اسعاد يونس فى عمل فنى.