سوريا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على الشعب اللبناني

أدانت سوريا بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب اللبناني الشقيق، ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف من المدنيين.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- اليوم الإثنين: "إمعانًا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها العدو الإسرائيلي على المنطقة، يواصل هذا الكيان سفك دماء الأبرياء وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل يومياً، في سابقة لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها.

أعربت سوريا عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني في مواجهة هذا العدوان، محذرة من التبعات الخطيرة لهذا السعي الإسرائيلي لتصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان في المنطقة.

الولايات المتحدة ترسل مزيدًا من القوات إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم /الإثنين إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط استجابةً للارتفاع الحاد في وتيرة العنف المحتدم بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان، ما يزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة.

ورفض السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر تقديم تفاصيل حول عدد القوات الإضافية أو المهام التي ستوكل إليهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها حاليا حوالي 40,000 جندي في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف رايدر: "في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وبدافع من الحذر، نرسل عددا محدودا من الأفراد العسكريين الأمريكيين لتعزيز قواتنا المتواجدة بالفعل في المنطقة. ولأسباب تتعلق بأمن العمليات، لن أعلق أو أقدم تفاصيل محددة".

يأتي هذا الانتشار الجديد بعد ضربات كبيرة شنتها القوات الإسرائيلية ضد أهداف داخل لبنان، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، فيما تستعد إسرائيل لشن عمليات إضافية.

من جهته حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين المدنيين اللبنانيين في رسالة مصورة من مغادرة منازلهم تحسبا لمزيد من الغارات الجوية.

وجاء هذا التحذير في وقت واصلت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية استهداف مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله في جنوب وشرق لبنان.

وفي ظل تزايد خطر اندلاع حرب إقليمية، حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على ضرورة مغادرة لبنان

حزب الله يُمطر إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ.

حزب الله يقصف أهدافًا إسرائيلية فى الجولان المحتلة بـ25 صاروخا

أطلقت قوات حزب الله اللبناني، عدد كبير من الصواريخ على مناطق إسرائيلية محتلة في منطقة الجولان، الأمر الذى تسبب في وقوع انفجارات عدة.

من جانبه أفاد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي برصدهم 25 صاروخا أطلقت من لبنان، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية "نجحت في اعتراض معظمها".

ومنذ قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.

100 شهيد لبناني جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 100 شخص استشهد وإصابة 400 آخرين، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق مختلفة في جنوب لبنان، صباح وظهيرة اليوم الإثنين.

وحسب سكاي نيوز، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، تحديث لحصيلة غارات الجيش الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح الإثنين، وفيه أن هذه الغارات أدت إلى 100 قتيل وأكثر من 400 جريح، ومن بين القتلى والجرحى أطفال ونساء ومسعفون، وفقًا للبيان.

وحسب سكاي نيوز عربية، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، مشيرًا إلى أن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلًا السكان المدنيين.