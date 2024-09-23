حزب الله يستهدف مناطق إسرائيلية فى الجولان المحتلة بـ25 صاروخا

أطلقت قوات حزب الله اللبناني، عدد كبير من الصواريخ على مناطق إسرائيلية محتلة في منطقة الجولان، الأمر الذى تسبب في وقوع انفجارات عدة.

وأفاد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي برصدهم 25 صاروخا أطلقت من لبنان، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية "نجحت في اعتراض معظمها".

ومنذ قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.

وفي سياق متصل 100 شهيد لبناني جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 100 شخص استشهد وإصابة 400 آخرين، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق مختلفة في جنوب لبنان، صباح وظهيرة اليوم الإثنين.

وحسب سكاي نيوز، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، تحديث لحصيلة غارات الجيش الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح الإثنين، وفيه أن هذه الغارات أدت إلى 100 قتيل وأكثر من 400 جريح، ومن بين القتلى والجرحى أطفال ونساء ومسعفون، وفقًا للبيان.

وحسب سكاي نيوز عربية، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، مشيرًا إلى أن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلًا السكان المدنيين.