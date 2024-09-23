الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 09:02 م 9/23/2024 9:02:50 PM

بدأ العام الدراسى الجديد 2024/2025، ومعه بدأ «دورى المعاناة»، كما يُطلق عليه أولياء الأمور، حيث ينتهى فى 5 يونيو 2025، ويستمر على مدار 35 أسبوعًا، تم توزيع المناهج فيها على فصلين دراسيين، ينتهى الأول يوم 23 يناير القادم.

خلال الفترة الماضية، تابعنا استعدادات الوزارة والمديريات، لانطلاق العام الدراسى، ونستطيع القول إن الوضع مبشر، خصوصًا بعد التشديد على إجراءات تسكين المعلمين فى كل فصول المدرسة، وجاهزية وسائل الأمان والإطفاء بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وإجراء الصيانة الدورية التى تم الانتهاء منها.

وبما أننا نتحدث عن بدء العام الدراسى، فلا يفوتنا ما قامت به مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، للعام الدراسى الجديد، بتجهيز المدارس والفصول والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والنظافة، والتنسيق مع الأحياء لرفع الإشغالات والمخلفات حول الأسوار، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ما تابعناه فى اليوم الدراسى الأول، فى مدارس الجيزة، يدعونا للتفاؤل بعد وصول الكتب الدراسية لمدارس المحافظة، قبل انطلاق الدراسة، وتسليمها للطلاب بشكل سريع طبقًا لجداول التسليم المعلنة بكل إدارة تعليمية.

ربما أهم ما يلفت الانتباه وسنتابع تنفيذه خلال الفترة المقبلة، توجيهات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لمديرى عموم الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل التعليمية وإدارات التنسيق والمتابعة والتخطيط داخل الإدارات التعليمية، بتنفيذ قرارات الوزارة وتقليل الكثافات بحد أقصى من 40 إلى 45 طالبًا، واستغلال المدارس الثانوية والاستفادة منها فى توزيع الكثافات للاستفادة من البنية التكنولوجية الموجودة بالإدارات التعليمية.

أما التوجيهات الأخرى، التى تتعلق بالمدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، فكانت بشأن المناهج الحديثة، وما تم إلغاؤه من المناهج المحذوفة، حيث تم التشديد على عدم تدريس كتب خارجية أو مناهج مستوى رفيع إلا بعد موافقة الوزارة.

لعل ما يمكن وصفه بالخطوة الإيجابية، هو التنبيه على ضرورة وجود زائرة صحية لمتابعة أى حالات مرضية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المدارس، وتطبيق القرار الخاص بالغرامة فى حال مخالفة ذلك، إضافة إلى تنفيذ لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى وشرح البنود لأولياء الأمور ووضعها بمدخل المدرسة وفى الأدوار بأماكن ظاهرة، وتقسيط المصروفات على أقساط للتيسير على أولياء الأمور.

هناك خطوة إيجابية أخرى، نتمنى أن تكون مفعلة، وليست مجرد «تسديد خانة»، وهى تخصيص مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أرقام على تطبيق واتس آب لتلقى شكاوى أولياء الأمور ومقترحاتهم.

فى النهاية، نرجو أن يكون هذا العام، عام خير ونجاح لجميع أبنائنا الطلبة، وأولياء الأمور، وكافة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، لتكون سنة دراسية ناجحة ومختلفة عن سابقاتها، فى ظل تغيير المناهج والاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم، لينعكس ذلك بالإيجاب على التحصيل الدراسى لأبنائنا.

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