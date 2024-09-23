احتفالًا باليوم الوطني| حضري كبسة باللحم على الطريقة السعودية

تُعتبر كبسة اللحم من الأطباق التقليدية الشهية في المطبخ السعودي، حيث تمتاز بنكهتها الغنية وبهاراتها المميزة، وتُعد الكبسة وجبة مثالية للمناسبات والعزائم، تجمع بين الطعم الرائع والقيمة الغذائية العالية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير كبسة اللحم بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، لتستمتعوا بأحد أشهر الأطباق الخليجية في منازلكم.





طريقة عمل كبسة باللحم السعودية

المكونات:

- 1.5 كغ لحم غنم أو بقر، مقطع إلى قطع متوسطة

- 3 أكواب أرز بسمتي

- 4 حبات بصل مفروم

- 4 حبات طماطم مفرومة

- 3 حبات فلفل حار (اختياري)

- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

- 4 فصوص ثوم مفروم

- 1 ملعقة كبيرة بهارات كبسة (هيل، قرفة، كمون، كزبرة)

- 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

- 6 أكواب ماء أو مرق

- ملح وفلفل حسب الذوق

- ليمون حامض للتزيين

- زبيب وصنوبر للتزيين (اختياري)





طريقة التحضير:

1. تحضير اللحم:

- في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.

- أضيفي اللحم وقلبي حتى يتحمر من جميع الجهات.





2. إضافة المكونات:

- أضيفي الثوم المفروم، الطماطم، معجون الطماطم، والفلفل الحار. قلبي لمدة 5 دقائق.

- ثم أضيفي البهارات، الملح، والفلفل.





3. طهي اللحم:

- أضيفي الماء أو المرق واتركي الخليط يغلي. ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 1.5 إلى 2 ساعة حتى ينضج اللحم.





4. تحضير الأرز:

- بعد نضوج اللحم، أضيفي الأرز بعد غسله جيدًا. ثم اتركيه يغلي مع المكونات.

- خففي النار، غطي القدر واتركيه ينضج لمدة 20-25 دقيقة حتى يتشرب الأرز المرق.





5. التقديم:

- قدمي الكبسة في طبق كبير وزينيها بالزبيب والصنوبر. قدميها مع شرائح الليمون.





نصائح:

- يمكنك إضافة الخضار مثل الجزر أو البطاطس حسب الرغبة.

- قدمي الكبسة مع السلطة أو اللبن الزبادي لمذاق أفضل.