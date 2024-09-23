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متحدث الخارجية: استمرار الدعم العسكري المصري للصومال الشقيقة الرئيس الإيراني: إسرائيل قابلت دعوات ضبط النفس بمزيد من التصعيد الجنوني
الإثنين 23 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

متحدث الخارجية: استمرار الدعم العسكري المصري للصومال الشقيقة

السفير تميم خلاف،
السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه وفي إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، فقد وصلت إلي العاصمة الصومالية "مقديشيو" شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته. 

وتأتي تلك المساعدات في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال، وتأكيدا علي مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

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