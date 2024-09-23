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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

في إطار مبادرة "خُلُقٌ عَظِيمٌ".. إقبال كثيف على واعظات الأوقاف بمسجد السيدة زينب

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت المشاركة الكبرى لواعظات الأوقاف في مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ) احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، وإسهاما في بناء الوعي واحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط إقبال كثيف من السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة.

وأضافت وزارة الأوقاف أن واعظات الأوقاف يسهمن في بناء الوعي الرشيد ضمن محور (بناء الإنسان) الذي هو مقصودٌ عظيمٌ من مقاصد الرسالة المحمدية في بناء الإنسان ودفعه إلى الله (عزَّ وجل)، من خلال حث السيدات على الاطلاع على سيرته (صلى الله عليه وسلم) ومناقبه الشريفة، وتقديم النموذج والقدوة، والتحلي بالصفات والأخلاق الكريمة.

جدير بالذكر أن احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف ضمن مبادرة (خُلُقٌ عَظيمٌ) بمصلى السيدات يشمل المساجد الكبرى بمحافظة القاهرة، وذلك أسهاما في تقديم زاد معرفي يعين على بناء ثقافة ووعي وإلمام المجتمع، وبناء الإنسان على قبس من النور والحكمة والشمائل المحمدية والتي تحوي نورًا وحكمة، وإلهامًا وأخلاقًا، تنير البيوت والعقول، وتزكي الأنفس.

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