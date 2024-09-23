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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

غدا .. أخميم الجديدة تسلم إخطارات تخصيص أراضى الإسكان المتميز

بوابة الوفد الإلكترونية

أهاب جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة ، بالفائزين فى قرعة أراضى الإسكان المتميز ، سرعة التوجه لمقر الجهاز غدا لإستلام إخطار التخصيص  ودفع الإستكمال  خلال شهر.

وكانت وزارة الإسكان ، أعلنت في أبريل ولمدة شهرين ، الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وأشار الوزير، إلى أن الطرح الرابع، يضم 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان)، بجانب 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (برج العرب الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - ملوى الجديدة - الفشن الجديدة - أخميم الجديدة)، بالإضافة إلى 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة).

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