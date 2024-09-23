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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أنباء عن فشل اغتيال علي كركي القيادي في حزب الله

الغارة التي استهدفت
الغارة التي استهدفت منزل على كركي

أعلنت مصادر تابعة لحزب الله، فشل عملية اغتيال على كركي قائد الجبهة الجنوبية في الحزب، في الغارة الإسرائيلية التي اتسهدفت حي ماضي، في بيروت، مساء اليوم الاثنين.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، شن غارة على حي ماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفا علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية في "حزب الله" .

 

من هو علي كركي ؟

علي كركي القيادي بحزب الله المستهدف هو خليفة إبراهيم عقيل الذي اغتيل الجمعة.

ويعد "علي كركي" المسؤول العسكري رقم 3 في حزب الله.

استهدف الاحتلال منزله في حي ماضي بدقة في بيروت.

الدقة في الاستهداف تشبه إلى حد كبير عملية اغتيال اسماعيل عنية.

علي كركي هو الرجل الثالث في حزب الله ورتبته تعادل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل

 

 

 

 

 

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