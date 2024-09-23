إسرائيل تقتل على كركي بنفس طريقة هنية

أفادت وسائل لبنانية، بأنه تم اغتيال علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في "حزب الله" في الغارة التي شنها جيش الاحتلال قبل قليل، على حي ماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتبدو طريقة اغتيال على كركي، وهي نفس الطريقة التي نفذت بها إسرائيل عملية اغتيال اسماعيل هنية في طهران.

من هو علي كركي ؟

علي كركي القيادي بحزب الله المستهدف هو خليفة إبراهيم عقيل الذي اغتيل الجمعة.

ويعد "علي كركي" المسؤول العسكري رقم 3 في حزب الله.

استهدف الاحتلال منزله في حي ماضي بدقة في بيروت.

الدقة في الاستهداف تشبه إلى حد كبير عملية اغتيال اسماعيل عنية.

علي كركي هو الرجل الثالث في حزب الله ورتبته تعادل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل