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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

آخر تطورات إنشاءات "سكن لكل المصريين" في التجمع الثالث

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة ، اليوم ، مشاريع الإسكان بالتجمع الثالث (سكن كل المصريين) حيث جارى تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالمدينة في 222 عمارة سكنية بإجمالى  5328  وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

 

 

وأكد الغيطي، على ضرورة الاهتمام بأصول الصناعه لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

 

وتابع المرور على مشروع سكن مصر بأرض المعارض وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الاعمال والانتهاء من اعمال اللاند سكيب واعمال الطرق والزراعه بالمنطقة لإستكمال خطة تسليم الوحدات لحاجزبها .

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