القبض على عامل تحرش بـ أجنبية داحل كوافير شهير بالمعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط عامل بمحل كوافير في المعادي، لاتهامه بالتحـ ـرش بفتاة أجنبية أثناء تقليم أظافرها داخل المحل.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغ من فتاة أجنبية اتهمت فيه عامل بكوافير في المعادي قام بالتحـ ـرش بها خلال تقليم أظافرها ولامس جسدها.

وقالت الفتاة الأجنبية خلال بلاغها أمام فرق المباحث في القاهرة أن العامل قام بملامسة قدميها اثناء إجراء تقليم لأظافرها داخل الكوافير، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لضبط العامل.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة المباحث في القاهرة القبض على العامل، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.