الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق هائل بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي

شب مساء اليوم حريق هائل بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي في محافظة الجيزة، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه بواسطة سيارات الإسعاف ومحاصرته قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـعدة سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده وإحكام السيطرة عليه.



غرفة عملية النجدة بالحيزة ورد إليها بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الخي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.

شاب يحاول قتل والدته وشقيقه بعد معاتبته على سوء سلوكه في حلوان



لم ترض أم عن سلوك ابنها المنحرف وحاولت تقويمه وإعادته على الطريق السليم مرة أخرى، لكن لم يستمع الابن لكلمات والدته واشتبك معها حتى تطور الأمر بينهما إلى مشاجرة دامية.

تخلى الابن العاق في لحظة غضب عن إنسانيته وتقديره لوالدته التي تعبت في تربيته، وأمسك بسلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات حتى أغرقت دمائها الأرض، وعند تدخل شقيقه لنصرة والدتهما تلقى هو الأخر نصيبا من الطعنات الغادرة.

ضباط قسم شرطة حلوان ورد إليه بلاغًا بوقوع مشاجرة عائلية ووجود مصابين بدائرة القسم بمنطقة شارع الجامع.

على الفور انطلقت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين.

وتبين أن الأم عاتبت ابنها على سوء سلوكه، لكنه تشامجر معها وتعدى عليها بسلاح أبيض أسفر عن إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسم، وعند تدخل شقيقه لمساعدتها تمت إصابته هو الأخر بعدة طعنات.

تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

عامل ينتهك عرض شقيقته من ذوي الهمم في الدقهلية

تعدى شاب مريض نفسيا على شقيقته من ذوي الهمم، بأن هتك عرضها أكثر من مره أثناء تواجدها برفقته، وتم إلقاء القبض على المتهم.

الواقعة تحرر بها بلاغ في مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بأن حضر شاب ثلاثيني وبرفقته شقيقته من ذوي الهمم وطلب تحرير محضر ضد شقيقهما الثالث ”صهيب”32 عاما.

وأفاد مقدم البلاغ أن شقيقه تعدى على أخته ”أفنان” 31 عاما التي تعاني من إعاقة تأخر ذهني بهتك عرضها والاعتداء جنسيا عليها عدة مرات أثناء تواجدها بمفردها داخل منزلهم في منطقة حي البستان.

وأفر مقدم البلاغ أنه حضر لتحرير محضر فور علمه بالجريمة التي يرتكبها شقيقها، وأضاف بأن المتهم بأن المتهم يُعاني من مرض نفسي ويعالج منه.

عقب تقنين الإجراءات وتحرير محضر بالواقعة، تم ضبط المتهم واعترافه بارتكاب بجريمته.