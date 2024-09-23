رسالة ماجستير للزميل عاطف مكرم عن دور الإعلام العسكري في تشكيل وعي الشباب نحو قضايا الأمن القومي

ناقش اليوم الإثنين، الباحث الزميل عاطف مكرم، رئيس القسم العسكري ببوابة الجمهورية وجريدة المساء، رسالة ماجستير، بعنوان "دور الإعلام العسكري في تشكيل وعي الشباب المصري نحو قضايا الأمن القومي"، بقسم بحوث ودراسات الإعلام بمعهد البحوث والدراسات العربية.. وحصل الباحث على درجة الماجستير بتقدير إمتياز.

جاءت الرسالة في ضوء حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد حدة التوتر والصراعات داخل بعض دول الجوار، بات من الضروري التأكيد على دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وإبراز دور الإعلام، خاصة الإعلام العسكري في تشكيل وعي المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة نحو قضايا الأمن القومي، وتوظيف الجهود لنقل الصورة الحقيقية لما يدور داخل القوات المسلحة من خلال إبراز قدراتها وكفاءتها القتالية، حتى تتعرف جماهير الشعب على الدرع والسيف الذي يحميهم ضد المخاطر ويساهم معهم في بناء الوطن.

عقدت لجنة المناقشة والحكم برئاسة اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، الأستاذ الدكتور ريم أحمد عادل، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بمعهد البحوث والدراسات العربية، والأستاذ الدكتور فوزي عبد الرحمن، أستاذ الصحافة المساعد بمعهد البحوث والدراسات العربية.

حضر المناقشة الكاتب الصحفي أحمد سليمان رئيس تحرير بوابة الجمهورية وجريدة المساء وكتاب الجمهورية، والدكتور كمال شاروبيم

محافظ الدقهليه السابق ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والنائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، والكاتبة الصحفية دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي أيمن عراقي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفي محمد ربيع مدير تحرير مجلة اكتوبر، والكاتب الصحفي سامي راغب نائب رئيس تحرير جريدة المساء، والكاتب الصحفي بدوي طه أمين صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي خالد حسين، عضو مجلس إدارة صندوق التكافل، والكاتبة الصحفية مروة عبدالله رئيس القسم العسكري بمجلة الشباب، والكاتبة الصحفية نسرين مصطفى رئيس القسم العسكري بمجلة أكتوبر، والكاتب الصحفي محمد مجدي رئيس القسم العسكري بالوطن، الكاتبة الصحفية مونيكا عياد، الصحفية بالوفد، وعدد كبير من الباحثين.