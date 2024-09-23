خالد جاد الله : بالورقة والقلم الأهلي الأقرب للتتويج بالسوبر الأفريقي

وأشار خالد جاد الله لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني الأسبق إلى أن الأحمر أقرب للفوز بالسوبر الإفريقي (على الورق)، ولكن داخل المستطيل الأخضر الأمور غير محسومة، وفي خلال وجودي بالملاعب كانت تحدث مفاجآت، في ظل وفرة المواهب وقماشة اللاعبين كانت قريبة بين الناديين، لكن حاليًا الأهلي بالعناصر الموجودة وبالمقارنة مع الزمالك قد تبدو الأمور أقرب للأحمر.

وتابع خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "الزمالك قام بتدعيم صفوفه بلاعبين في يناير والصيف الجاري، وكل نادٍ يعلم مدى احتياجاته، وقام بتدعيم بعض المراكز ما عدا المساك والديفيندر، وصفقات يناير صنعت الفارق خصوصا ناصر ماهر وأحمد حمدي وعبدالله السعيد، ولو كان هناك لاعب ارتكاز آخر يلعب بجوار دونجا سيكون للسعيد أدوار مختلفة، وكنت متعجب من عدم قيام الزمالك بدعم بعض المراكز الهامة، خصوصا في حراسة المرمى والمساك والديفيندر والمهاجم".

وأضاف: "نتمنى أن تكون المباراة قوية بين الفريقين الكبيرين، وأن تخرج بمستوى قوي يعبر عن الكرة المصرية، ورامي ربيعة قدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة خصوصا بعدما استمر في المشاركة مع الأهلي ومنتخب مصر، وأصبح يسجل أهداف مؤخرا بالرأس تشبه أهداف جمال عبدالحميد".

ووجه خالد جادالله إلى إمام عاشور، بأنه يجب عليه استعادة مستواه في المرحلة المقبلة، وهو لاعب جيد ولكن في أخر مبارياته لا يقدم سوى 40% من مستواه المعروف، وهو لاعب لديه امكانيات جيدة، واصبح انتاجه قليل، وهو يمتلك أفضل من ذلك، ولكن لو استمر على نفس المستوى فليس من المستبعد أن يجلس احتياطيًا، وعليه ألا يعتمد على الاشادات السابقة، كما أن امام عاشور أصبح التغيير الأول لـ كولر، ويتم الدفع بأفشة بدلا منه.. لذلك أتمنى أن يستعيد إمام عاشور المستوى المعهود.