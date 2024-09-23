كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية تطبيق الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحميل الواجبات المنزلية الموحدة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لسهولة تحميلها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتوجب على الطلاب طباعة الواجبات المنزلية بعد تحميلها من موقع الوزارة ثم حلها، وبعد ذلك تسلم لمعلم الفصل لتقييمها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية ستكون موحدة على مستوى الجمهورية.

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل درجات أعمال السنة في جميع صفوف النقل لتدخل ضمنها درجات الواجبات المنزلية.

توزيع درجات أعمال السنة

وتتضمن أعمال السنة لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية 40 في المائة من إجمالي الدرجات بالإضافة إلى 30 في المائة لامتحانات الشهر.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 5 درجات لكراسة الواجبات المنزلية في المرحلة الابتدائية و5 درجات أخرى لكراسة النشاط في المرحلة الابتدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، و10 درجات للمهام الأدائية.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم 5 درجات للتقييم الأسبوع في المرحلة الابتدائية و10 درجات للتقييم الشهري، و60 درجة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي، على أن تكون الدرجة النهائية للمادة من مائة.

وتشمل درجات أعمال السنة في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية 40 في المائة من إجمالي الدرجات بالإضافة إلى 30 في المائة لامتحانات الشهر، أي نحو 70 في المائة.

وتوزع درجات صفوف النقل في المرحلة الإعدادية كالآتي: 30 في المائة لامتحانات الفصل الدراسي، و30 في المائة للاختبارات الشهرية، و20 في المائة للاختبارات الأسبوعية، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و10 في المائة لكراسة الواجبات المنزلية .

وتوزع درجات صفوف النقل في المرحلة الثانوية على 40 في المائة لأعمال السنة، و30 في المائة لامتحانات الشهر التي تداول أنباء حول وضعها على مستوى الإدارة.

وتنقسم درجات أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي إلى: 15 في المائة كراسة الحصة والواجب، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و15 في المائة التقييم الأسبوعية، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.