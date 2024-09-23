السجن 3 سنوات لمتهم هتك عرض ربة منزل بالقوة في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، فران، بالسجن 3 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بالقوة بإحدى قرى مركز الحسينية.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بشأن ما تبلغ من «إ. الـ» 24 عاماً ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى المركز، بقيام المدعو «أحمد. الـ. ف» 23 عاماً،وفران، ومقيم بدائرة المركز، يقتحم عليها المنزل ويقوم بهتك عرضها محرزا سلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة، بأن استطالت يده لأماكن عفتها، محرزا سلاح أبيض، على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.