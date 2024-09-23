جائزة التميز الإعلامي العربي 2024.. فرصة جديدة للتركيز على قضايا الشباب

في خطوة تعكس التزام جامعة الدول العربية بدعم الإعلام وتطويره، أعلن السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، عن انطلاق الدورة التاسعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار "الشباب العربي والإعلام الجديد". هذه الجائزة، التي تنظم برعاية دولة الكويت، تأتي لتسليط الضوء على قضايا الشباب وتأثير الإعلام الحديث على سلوكياتهم ومواقفهم.

تأسست جائزة التميز الإعلامي العربي لتعزيز معايير الجودة والتميز في العمل الإعلامي العربي، وقد تناولت الدورات السابقة مواضيع حيوية، مثل الدورة الثامنة التي ركزت على "إعلام الأزمات والمخاطر والكوارث". في تلك النسخة، تم تسليط الضوء على الكوارث الطبيعية والإنسانية، مثل زلزال الحوز بالمغرب وفيضانات درنة بليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. كما تم تكريم الأسرة الإعلامية الفلسطينية تقديرًا لجهودها في مواجهة التحديات.

تفاصيل الدورة الجديدة

أوضح السفير خطابي أن أعمال لجنة التميز الإعلامي العربي تتم في أجواء بناءة، حيث يشارك ممثلو الدول الأعضاء في تطوير الجائزة وفق توجيهات مجلس وزراء الإعلام العرب. وفي هذا الصدد، أكد أن قضايا الشباب، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، تعد من أولويات المجلس، حيث تزداد تفاعلات الشباب مع وسائل الاتصال الاجتماعية وتأثيرها على ثقافاتهم.

تُمنح الجائزة للمؤسسات والعاملين في الإعلام تقديرًا لجهودهم وأعمالهم المتميزة. وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسية، تضم الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والصحفية والإعلام الإلكتروني، مع فئات فرعية مثل أفضل تقرير وفيلم تسجيلي وأفضل تحقيق استقصائي.

واستعرض خطابي في فعاليات الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة النظام الأساسي الجديد للجائزة، الذي يتضمن 19 مادة تشكل الإطار التنظيمي لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أهمية هذه المواد في تعزيز الشفافية والمرونة. وناقش المجتمعون عدة نقاط رئيسية، بما في ذلك اختيار مجال النسخة التاسعة للجائزة، والذي يُتوقع أن يعكس أهم القضايا الراهنة في الإعلام العربي.

وأكد خطابي على نجاح الجائزة في إحداث حراك إعلامي عربي، مشيدًا بإسهاماتها في تعزيز الإبداع والتنافس بين الإعلاميين، وأن جائزة التميز الإعلامي تعتبر اليوم منصة هامة للمبدعين، تسعى لتكريم الأعمال البارزة وتوفير بيئة تحفز على الابتكار. ومع إيمان اللجنة بأهمية تطوير الجائزة، يتطلع الجميع إلى نتائج إيجابية تُسهم في تحسين المشهد الإعلامي العربي.

يبدأ التقديم للجائزة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024 ويستمر حتى 31 مارس 2025. سيتم الإعلان عن شروط التقدم والفئات المستهدفة من خلال الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة [هذا الرابط](http://www.leagueofarabstates.net/ar/Generalizations/Pages/Circularsdetails.aspx?RID=54



