تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في تغيير 2 مطبق و 4 فرعات رئيسية لمعالجة الهبوط الأرضي المفاجئ أمام محطة السنترال بشارع مديرية التربية والتعليم بحي شرق أسيوط مع استمرارية الخدمة دون أي انقطاع للمياه.

مياه أسيوط تتمكن من تغيير مطابق وفرعات لمعالجة هبوط مفاجئ بحي شرق..

وقال المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن عمال الشركة تمكنوا من التغلب على حدوث هبوط مفاجئ في 2 مطبق و 4 فرعات رئيسية قطر 12 بوصة من شبكة الصرف الصحي أمام محطة رفع السنترال بمنطقة شرق المدينة دون توقف للمياه لضمان استمرارية الحياة في السنترال حيث تم تغيير 40 متر مواسير قطر16 بوصه في شارع بوابة محطة رفع السنترال، و 35 ماسورة 12 بوصة شارع التربية والتعليم و 35 متر مواسير في شارع التربية والتعليم بمحيط المحطة و35 متر مواسير بشارع كدواني.

وأوضح الشرقاوي أن فرق العمل واجه تحديات كبيرة نتيجة لتعقد البنية التحتية في المنطقة حيث تداخلت خطوط المياه وكابلات الكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي مع شبكة الصرف الصحي ورغم ذلك تمكنت الفرق من مواصلة العمل على مدار الساعة وبأعلى درجات الاحترافية بالاستعانة بالمعدات الثقيلة لسحب المياه المتسربة، وقد تم الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي ودون الحاجة إلى قطع المياه عن المواطنين مما ساهم في الحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.