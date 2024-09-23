أسماء أبو اليزيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية

حرصت الفنانة أسماء أبو اليزيد، على طمأنة جمهورها ومحبوها على حالتها الصحية بعد إصابتها بالتهابات شديدة في الوجه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتبت أسماء أبو اليزيد، في ستوري عبر حسابها قائلة : "أنا أحسن كتير الحمد لله، شكرًا جدًا على اهتمامكم".

تفاصيل حالة أسماء أبو اليزيد الصحية

وكانت أعلنت الفنانة اسماء أبو اليزيد، عن إصابتها بالتهابات في وجهها، وذلك عبر "إنستجرام"،

ونشرت اسماء، صورة لوجهها وعلّقت عليها قائلة : "الحمد لله طبعًا بس مش عارفة أعمل إيه علشان وشي ميلتهبش كل شوية بالمنظر دا".

وأضافت: "تسلمولي يا أصحابي أنا أكيد روحت لدكتور قبل ما استشير ناس منكم بتمر بنفس الموضوع، واللي بيلمع علي وشي ده مرهم الحروق".

آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد

يعرض حاليًا لها في دور العرض فيلم عاشق، بطولة النجم أحمد حاتم، محسن محيي الدين، وآخرين، تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم عاشق



وتدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.