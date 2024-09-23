منتجات الألبان قليلة الدسم تشكل خطرا على الصحة

أفاد باحثون في جامعة هارفارد أنهم تمكنوا من إثبات أن منتجات الألبان قليلة الدسم تشكل خطراً صحياً خطيراً، ولقد أثبت هذا النوع من المنتجات أنه يحظى بشعبية كبيرة في العالم الحديث.

ومن المقبول عمومًا أن الأطعمة قليلة الدسم تعتبر غذائية ولها تأثير إيجابي على الصحة والهضم وتساعد في الحفاظ على قوام نحيف، وقرر العلماء أن الأشخاص الذين يستهلكون منتجات الألبان قليلة الدسم هم أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون من غيرهم.

وخلص الباحثون إلى أن جميع منتجات الألبان إذا تم تناولها بشكل منتظم قد تزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون والحقيقة هي أن منتجات الألبان تقلل من المركبات الكيميائية الواقية في جسم الإنسان، أي تضعف مناعته.

ونتيجة لذلك يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمختلف أنواع الأمراض، مما يؤثر سلباً على صحته وتقاوم الدهون الموجودة في منتجات الألبان هذه العملية التي تشكل خطورة على الصحة ومع ذلك، فإن الأطعمة قليلة الدسم لا تملك مثل هذه الخصائص الوقائية.

وأشار العلماء إلى أنه وفقا للإحصاءات، فإن الأشخاص الذين يستهلكون منتجات الألبان قليلة الدسم بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون عدة مرات وزاد خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 34%.

ومع ذلك، لا ينصح العلماء بالتخلي عن منتجات الألبان بشكل كامل، لأن تناول هذا النوع من المنتجات، حسب رأيهم، يمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي على جسم الإنسان وعلى سبيل المثال، ثبت أن منتجات الألبان تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.