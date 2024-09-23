ما هو مرض إيمي سمير غانم؟.. حسن الرداد يكشف طبيعة حالتها الصحية (تفاصيل)

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم قلق الجمهور بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث نشرت صورة من أحدث ظهور لها وهي تضع جهاز الأكسجين للتنفس الصناعي، وذلك عبر حسابها الشخصي بمنصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

إيمي سمير غانم تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

استعانت إيمي سمير غانم في الفيديو بمقطع من أغنية "اختارناه" مازحة مع جمهورها بحركات عفوية تسخر فيها من حالتها الصحية، وجاء المقطع كالآتي: "لا هيدينى ولا يرقينى ولا فيه مصلحة بينه وبينى".

إيمي سمير غانم

مرض إيمي سمير غانم

حرص الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم على مواساتها في مرضها وعلق على الفيديو؛ قائلًا: "ألف سلامة"، كما كشف عن تفاصيل مرضها وتطورات حالتها الصحية ليطمئن محبيها، مشيرًا إلى إنها تخضع لجلسات أكسجين في المنزل، طبقا لتعليمات طبيبها الخاص.

تطورات الحالة الصحية لإيمي سمير غانم

في الوقت نفسه، أوضح حسن الرداد طبيعة المرض الذي تعاني منه زوجته إيمي سمير غانم، مشيرًا إلى إنها تعاني من حساسية شديدة وصعبة تستلزم منها الراحة التامة، كما لابد أن تخضع لجلسات الأكسجين المنزلية، حتى تساعدها على فتح الشعب الهوائية وبالتالي تستطيع أن تتنفس بشكل طبيعي.

إيمي سمير غانم تتذكر والديها بكلمات تبكي القلوب

على صعيد آخر، وجهت إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين النجم الكوميديان سمير غانم والنجمة القديرة دلال عبد العزيز عبرت من خلالها عن مدى اشتياقها الكبير لهما، ما أثار تعاطف وحزن الكثيرين.

نشرت إيمي سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم معًا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقتها بالرسالة قائلة: "كل شوية أقول أمتى أشوفكم، بجد الفراق فعلا من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا".

وتابعت إيمي: "بكون عايزه أحكي لهم بشوف إيه في حياتي ومين مزعلني ويشوفوا ابني، تفاصيل كتير وطبعا الحياة لازم تستمر والكلام اللي إنتوا عارفينوا ده، ونشتغل و نربي أولادنا ونضحك نعيش أيامنا بس التفكير فيهم مش بيهدى".

كما اختتمت إيمي سمير غانم رسالتها بتوجيه نصيحة للجمهور قائلة: "نصيحة مني لكل ولد وبنت ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الأصحاب مش مهم السفر مش مهم غير أنهم يكونوا هما وأولادكم كل يوم معاكم، وربنا يصبر كل الناس … الفاتحة وربنا يغفر لهم ويجمعنا بيهم في الجنة".

مسلسل إيمي سمير غانم وحسن الرداد في رمضان 2025

وتستعد النجمة تعود سمير غانم للعودة إلى جمهورها بمسلسل جديد ستخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل لعام 2025، ومن المقرر أن تتعاون خلاله مع زوجها الفنان حسن الرداد.

وبدوره، كشف منتج الفيلم أحمد السبكي تفاصيل المسلسل، مشيرًا إلى إنه مكونًا من 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد سعد والي"، وذلك خلال لقائه ببرنامج ET بالعربي.