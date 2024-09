بعد اعتذاره لكامالا هاريس .. جانيت جاكسون تطرد مدير أعمالها مو المصري

كشف مدير أعمال المطربة جانيت جاكسون، شقيقة المطرب الراحل مايكل جاكسون، مو المصري إنه تم إنهاء عمله تحت إدارة جانيت جاكسون، وسط الجدل الأخير بشأن تصريحات أدلت بها المغنية حول خلفية المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.

وتأتي تصريحات المصري بعد أن قال ممثلو المغنية البالغة من العمر 58 عاما - والتي كان أشقاؤها في فريق جاكسون الخمسة الذي قدم أغاني شهيرة مثل Blame It On The Boogie - لمجلة فاريتي يوم الأحد إن المصري أصدرت بيانا نيابة عن جاكسون دون الحصول على إذن.

وقال مو المصري في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع ديلي بيست : "طردتني جانيت جاكسون بسبب خلافات بيني وبينها وبين شقيقها ومدير أعمالها راندي جاكسون، بعد اجتماعها مع صحيفة الغارديان وتصريحاتها غير المتوازنة. هذا كل ما أستطيع قوله"."

قال المصري إنه لم يتمكن من "تلقي مكالمات هاتفية بسبب العدد الكبير من المكالمات" الواردة إليه بشأن هذه القضية، مضيفًا: "كل الدعم لكامالا هاريس".

وقال ممثلو جانيت جاكسون لموقع TMZ أمس الأحد إن "المصري ليس له أي صلة على الإطلاق" بجانيت جاكسون."

وجاء في بيان المصري: "ترغب جانيت جاكسون في توضيح تعليقاتها الأخيرة. وهي تدرك أن تصريحاتها بشأن الهوية العرقية لنائبة الرئيس كامالا هاريس كانت مبنية على معلومات مضللة.

وذكرت مجلة فارايتي أن الفنانة المولودة في غاري بولاية إنديانا كانت تحت إدارة شقيقها راندي لسنوات، مضيفة أن الأسرة لن تعلق حاليًا لكونها لاتزال في حالة حداد على وفاة تيتو جاكسون، الأخ الأكبر لمايكل جاكسون والذي توفى الأسبوع الماضي عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.

وتقول السيرة الذاتية التي نشرها موقع iMDb عن المصري إنه مخرج مصري يدير وكالة 24 East، وهي وكالة استشارية. وذكر الموقع أن المصري "يعمل الآن كمستشار إبداعي للعديد من النجوم العالميين، بما في ذلك جانيت جاكسون وبيونسيه وبريتني سبيرز وسيلينا جوميز".

تشمل الاعتمادات التي حصل عليها المصري على الموقع الإلكتروني المنتج التنفيذي في فيلم Janet Jackson: Family First؛ بالإضافة إلى أدوار "غير مذكورة" كمدير إبداعي في فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw لعام 2019 ومخرج مساعد متدرب في فيلم John Wick: Chapter 3 - Parabellum لعام 2019.