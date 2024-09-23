الغنيمى : ٧ ديسمبر المرحلة الثانية فى حل ازمة الاصلاح الزراعى بعد ما أنصف القضاء المصرى سموحة بحكم نهائى

أعلن الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة ان النادى فى طريقه لحل ازمة الاصلاح الزراعى نهائيا خاصة بعد حكم اليوم من محكمة الاستئناف الخاص بإلغاء حكم الطرد الصادر لصالح الاصلاح الزراعى وهو الحكم النهائي في الدعوى رقم 7744 لسنة 2006 مدني الإسكندرية والتي كانت مقامة من الإصلاح الزراعي بطلب طرد النادي وإخلائه وتسليم الأرض للإصلاح وحصل الإصلاح على حكم فيها بتاريخ 31 / 1 / 2023 بإخلاء النادي وتسليمه للإصلاح الزراعي.

وأكد نائب رئيس النادى على ان سموحة يسير على خطى ثابته بالقانون وبالمستندات مشيرا الى أنه وزملائه لن يفرطوا فى ارض سموحة بالقانون الذى أكد ان القضاء المصرى المحترم اصدر حكما تاريخيا لصالح سموحة

وأضاف بأن هناك صورة ضوئية من الحكم السابق بأول درجة والذى تم إلغائه اليوم منصفا اعضاء الجمعية العمومية وقال نائب رئيس النادى فى بيان له على صفحته الشخصية مخاطبا اعضاء سموحة “اليوم تمت خطوة مهمة جدًا في خارطة طريق حل أزمة الإصلاح الزراعي المزمنة والتى إن شاء الله في طريقها للحل بشكل نهائي"

وتابع الغنيمى فى بيانه قائلا “ . واليوم كانت واحدة من أهم الخطوات في هذا الطريق، وهي قبول الطعن المقدم من النادي وإلغاء حكم الطرد الصادر لصالح الإصلاح الزراعي. والخطوة القادمة يوم 7 ديسمبر إن شاء الله، ولو تم قبول النقض فيها سيتم إلغاء حكم الخمسة مليارات وتكون المفاوضات على سداد المديونية المقررة بحكم نهائي عن ما قبل عام 2004 والتفاوض على حل دائم وعادل لما بعد عام 2004.”

IMG_0534



