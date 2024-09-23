محافظ الغربية ونائبه يتفقدان اصطفاف المعدات للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ اصطفاف المعدات المشاركة في مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 138، وذلك في إطار استعدادت المحافظة النهائية للتدريب والمقرر تنفيذه في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.

بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة و المقدم محمد عنتر فليفل مساعد المستشار العسكري للتنسيق مع الجهات المدنية ، رؤساء المراكز والمدن .

وأشاد محافظ بكفاءة المعدات والاصطفاف الجيد ،حيث يشارك في عرض الاصطفاف عدد كبير من المعدات والمركبات المتوافرة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والإسعاف، وسيارات النقل الثقيل واللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة، وتم اصطفافها في طابور سير للمعدات بمختلف أنواعها وأحجامها ومهامها، والتي تصلح لمجابهة أية أزمات طارئة.

ووجه المحافظ بتضافر الجهود بين الجهات المشاركة في التدريب وتوفير جميع التيسيرات اللازمة، لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم بشكل دوري، لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة، وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدى الجهاز التنفيذي، في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن، واتخاذ القرارات المناسبة.