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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حماس: العدوان على لبنان تعبير عن مأزق نتنياهو في قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

 قالت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، إن العدوان الصهيوني الإرهابي متواصل على لبنان والشعب اللبناني الشقيق، الذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والمصابين من المدنيين منذ صباح اليوم، مؤكدة أنها جريمة حرب، وتعبير عن الطبيعة النازية للعدو الصهيوني، وعن المأزق الذي يعيشه نتنياهو نتيجة سياساته العقيمة والرافضة لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 

 وأكدت حركة حماس في بيان، قبل قليل: نؤكد تضامننا ووقوفنا مع الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الوحشي.

 

اعتقال قادة الكيان الصهيوني: 

 طالبت حماس، محكمة الجنايات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب، وحملت الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتواصلة، التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الصهيونية النازية في فلسطين ولبنان، فهذا العدوان ما كان ليحصل لولا الدعم والغطاء الأمريكي المفتوح.

 

 ودعت حماس، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني على الشعبين اللبناني والفلسطيني، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل، وخصوصًا مقاطعته وعزله دوليًا باعتباره كيانًا إرهابيًا مارقًا.

 

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