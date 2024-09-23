قنا.. استقبال وفحص شكاوي المواطنين بالديوان العام

استقبل الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، بديوان عام محافظة قنا، اليوم الاثنين، المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى مع المواطنين بديوان عام المحافظة، للاستماع لشكواهم.

وقال عمر، إن العمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا توفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.



جاء ذلك بحضور الجهات التنفيذية . حيث استمع نائب محافظ قنا، والسكرتير العام ، لطلبات وشكاوى المواطنين، والتى تنوعت ما بين طلبات قوي عاملة ، و صحة ، و تربية وتعليم ، وانتدابات، وتضامن اجتماعي ومراكز تكنولوجية.

ووجه بسرعة فحص عدد آخر من الطلبات وإيجاد الحلول لها، ويأتى ذلك تنفيذا لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، بناء علي تكليفات القيادة السياسية، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

تشغيل مجمع شوادر نجع حمادي:



وتابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، أمس الأحد، بدء تشغيل شادر نجع حمادي الحضارى الجديد ضمن خطه التنميه العمرانية.

ويقع مجمع الشودار، على مساحة 4 آلاف متر، ويضم 61 بائكة بمساحة 228 مترا تقريبا لكل بائكة، وجرى تصميمه بشكل حضاري ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداري، ومسجد وكافتيريا.

وقال نائب محافظ قنا، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء الشادر بلغت 40 مليون جنيه، وتم نقل جميع التجار الذين لديهم «باكيات» بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، حيث تم توقيع عقود ايجاريه جديدا طبقا للقانون، ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة.

وأضاف عمر، أن الشادر الجديد سوف يسهم في تيسير السيوله المرورية، و الحد من الزحام داخل مدينة نجع حمادي، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أنه يضم كافة المرافق اللازمة.