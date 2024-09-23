جيش الاحتلال: الوضع في الجبهة الشمالية صعب جدًا

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أنهم سيوجهون غارات وضربات إلى منطقة البقاع في العمق اللبناني، وسنستهدف مخازن تحوي أسلحة تابعة لحزب الله، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن: "الوضع في الجبهة الشمالية صعب جدًا لكننا لن نمكن حزب الله من استخدام وسائله القتالية لمهاجمة إسرائيل".

100 شهيد لبناني جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب:

في إطار آخر، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 100 شخص استشهد وإصابة 400 آخرين، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق مختلفة في جنوب لبنان، صباح وظهيرة الإثنين.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، تحديث لحصيلة غارات الجيش الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح الإثنين، وفيه أن هذه الغارات أدت إلى 100 قتيل وأكثر من 400 جريح، ومن بين القتلى والجرحى أطفال ونساء ومسعفون، وفقًا للبيان.

ووفقًا لموقع سكاي نيوز عربية، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، مشيرًا إلى أن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلًا السكان المدنيين.