حركة المجاهدين الفلسطينية تدين الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، العدوان الصهيوني الغاشم ضد الشعب في الجنوب اللبناني، والصمت الدولي على جرائم الاحتلال الغاشم وجرائمه بحق المدنيين.

وقالت حركة المجاهدين في بيان عبر حسابها: جرائم العدو الصهيوني بحق المدنيين في لبنان هو استكمال لحرب الابادة الجماعية التي تشنها حكومة الكيان الفاشية ضد الشعب الفلسطيني بغطاء ودعم أمريكي والتي تهدف لكسر إرادة المقاومة وثني مجاهدي حزب الله عن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة .

وأكدت الحركة، أن الادارة الأمريكية شريك أساسي في الجرائم الصهيونية الجبانة التي تستهدف أمتنا والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني اليوم فهي التي توفر الدعم اللامحدود لنتياهو وجيشه الإرهابي.

الشعب اللبناني يدفع ثمن موقفه المشرف بنصرة الشعب الفلسطيني

كما أكدت وقوف الحركة، بجانب الشعب اللبناني الشقيق الذي يدفع ثمن موقفه المشرف بنصرة الشعب الفلسطيني في ظل التواطؤ الدولي والتخاذل والصمت العربي ، كما نشيد بتضحيات وجهاد وثبات المقاومة الإسلامية في لبنان والذين سطروا بدمهم الطاهر نصرتهم لغزة.

وأوضحت حركة المجاهدين، أنه لن يكون مصير هذا العدوان إلا الفشل والخيبة ولن يفلح العدو بكسر إرادة المقاومة في لبنان وفلسطين وأمتنا ، ولن يفلح في فصل الجبهات ....

ودعت الأمة وقواها الحية للتوحد في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على أمتنا ، وندعو لكتيف العمليات النوعية والضربات الموجعة في عمق الكيان الصهيوني ..

