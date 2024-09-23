رئيس مركز قوص يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

تابع ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الاثنين، سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف علي نسب الانجاز بملف التصالح علي مخالفات البناء بشكل خاص، وكذا الوقوف علي مستوي جودة الخدمات التي يقدمها المركز بشكل عام.

التقي رئيس الوحدة لمركز ومدينة قوص خلال زيارته للمركز التكنولوجي بالعديد من المواطنين وقام بشرح وتوضيح الاجراءات القانونية والدورة المستندية للمعاملات ، موصي العاملين بالمركز بضرورة حسن استقبالهم وتبسيط اجراءات تلقي الطلبات بما يحقق الصالح العام.

وأشار إلي أنه سيكون هناك متابعة دورية ومستمرة للمركز، لتقييم معدلات الأداء والوقوف علي نسب الانجاز وكذلك للتعرف علي مواطن الضعف والعمل علي تذليلها.

واكد رئيس المركز علي ضرورة انجاز ملف التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وعلى هامش زيارته اكد حمادي ان المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من الادارة المحلية بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

ثقافه قوص تشارك في فعاليات بداية بمدرسة جراجوس الاعدادية بنين

وعلى صعيدا اخر، صرح ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص، ان قصر ثقافة قوص قدم مجموعة متنوعة من الانشطة الثقافية اليوم الإثني ، بمدرسة جراجوس الاعداديه بنين، وذلك ضمن الفعاليات الخدمية والثقافية التي تقدمها المؤسسات الحكومية والمجتمعية بالمديينة، و تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأوضح رئيس المركز، ان فعاليات القصر شملت تقديم اصبوحة شعرية، وورش حكي ، وورش لاكتشاف مواهب الطلاب فى الغناء والقاء الشعر والانشاد الدينى والتمثيل، فضلا عن اقامة معرضا للكتاب واخر للمنتجات الخيامية.

واكد المهندس ياسر حمادي ان الهدف من تنظيم مثل هذه القوافل الثقافية تأتى ضمن فعاليات مبادرة بداية هو الموصول بالخدمة الثقافية والفنية لمختلف الشرائح المجتمعية، تحقيقًا للعدالة الثقافية، وتفعيلًا لاستراتيجية الدولة التنموية لبناء الإنسان.