رسالة دكتورة ترصد تأثير أحداث غزة والسودان على التنمية في مصر

نوقشت بالامس رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث المستشار طارق منصور وعنوانها: " تحديات الأمن القومي المصري وأثرها على إستراتيجية التنمية. دراسة تطبيقية في الجغرافية العسكرية والأمن القومي.

ومُنح الباحث درجة الدكتوراه بمجال الجغرافية العسكرية والأمن القومى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصيه بالطباعه والنشر والتبادل مع الجامعات والاكاديميات العسكرية.

تضمنت الرساله التحديات والتهديدات المؤثره فى الامن القومي الداخليه ومنها الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه والتعليم والعمليات النفسيه والغزو الفكرى والارهاب والالغام والعوامل المؤثره فى سير العمليات العسكرية من طبيعة ارض وعوامل جويه ونوعية التسليح الملائم لها ..

والخارجيه ومنها الصراع العربي الإسرائيلي والامن المائى والانفجار السكانى بغزه وتقسيم السودان واثره الدفاعى والعسكرى وايضا تقيم توزيع القواعد العسكرية ومنظومات التسليح واستعراض اثر ذلك على استراتيجيات التنميه والامن القومى

وضمت لجنة الحكم والمناقشة طاقم الإشراف المكون من: المغفور له اللواء أركان حرب دكتور ناجي شهود مدير المخابرات الحربية الأسبق. أ.د. عادل شاويش استاذ الجغرافية البشرية. واللواء أركان حرب دكتور حسام الدين أنور مستشار الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

كما شملت لجنة المناقشة والحكم:لواء أركان حرب دكتور محمد الغباري مدير سلاح المدرعات وكلية الدفاع الوطني الأسبق، مناقشا. وأ.د. إسماعيل يوسف أستاذ نظم المعلومات gis

حضر المناقشة عدد من الأساتذة واعضاء هيئة التدريس ، وعدد قادة القوات المسلحة، ووزارة الداخلية ، وعدد من رجال السلك القضائي ، والدبلوماسي، والهيئة العامة للإستعلامات، وأعضاء مجلس النواب.