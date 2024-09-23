مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم الفنان التونسي منير العرقي

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنان التونسي محمد منير العرقي خلال حفل افتتاح الدورة السابعة للمهرجان، المقامة في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية المشرفة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

من جانبه أكد المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، تضم أكثر من ٢٠ عرضا مسرحيا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، كما تتضمن عدد من الورش الفنية تقام أيام 2 و3 و4 أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للدورة السابعة للمهرجان خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد فى الخامسة من مساء غد الثلاثاء بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الهيئة العليا للمهرجان وعدد من النجوم المكرمين فى مقدمتهم النجمة نيللي والنجم هاني رمزي.

محمد منير العرقي

محمد منير العرقي رئيس لجنة تنظيم أيام قرطاج المسرحية الدورة 25 لعام 2024، وهو مدير إدارة المسرح الفنون الركحية، وعضو هيئة مهرجان أسبوع للمسرح التونسي 2021، عضو مجلس المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاور مختص في فنون الأداء المسرحي والدرامي 2020، عضو مجلس مؤسسة مسرح الأوبرا ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية منذ 2020، عضو الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية لسنوات، 2018/ 2019 /2020/ 2024/2022/2021، عضو لجنة اختيار الاعمال المسرحية المرشحة للتوزيع من قبل وزارة الشؤون الثقافية منذ 2018 إلى 2021، أستاذ أوّل مميّز للفن المسرحي منذ 2017، مدير فني لقطب المسرح والفنون الركحية بمدينة الثقافة 2018 .

تخرج العرقي من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، حصل على شهادة ختم الدراسات المسرحية 1986 اختصاص الإبداع والإنتاج المسرحي وشهادة ختم الدراسات المسرحية مرحلة أولى من المعهد العالي للفن المسرحي 1984، بكالوريا آداب تونس 1982، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية كعضو لجنة التحكيم، وأخرج عدد كبير من المسرحيات منها " ما يراوش، القبلة، اللهليبة، لسمر تونسي، العسّاس، شريفة عفيفة، رقصة الكمنجة، اليمامة أم الغراب".

كما أهتمّ العرقي بالمونودرام حيث أخرج : "واحد منا" التي حققت نجاحا باهرا، وكذلك "أنا والكونترباص" و "المخفوقة بنت بوها" و "خويا ليبر" و "سعدون 28" وذلك مع نجوم الدراما في تونس، بالإضافة إلى مشاركته فى عدة فعاليات عالمية، كما شارك بالتمثيل فى العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية .