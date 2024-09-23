استمرار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بأحياء باب الشعرية والمطرية

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بأحياء باب الشعرية والمطرية وأهالينا حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٤ حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها سيارات خدمات مصر الخاصة الخاصة بوزارتي العدل والصحة وهيئة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تواجد سيارة وزارة العدل غدا الاثنين الموافق ٢٣/٩/٢٠٢٤ بحي النزهة لخدمة المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التوثيق والتصديقات.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه نظرا لاقبال المواطنين اليوم على الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بأحياء باب الشعرية والمطرية ومشروع أهالينا الحضري.

العاصمة شهدت خلال ١٠ سنوات مبادرات غير مسبوقة تستهدف رعاية المواطنين

وأشار محافظ القاهرة الي ان العاصمة شهدت خلال ١٠ سنوات مبادرات غير مسبوقة تستهدف رعاية المواطنين صحيا واجتماعيا وكذلك نشر الوعي فيما يتعلق بمحوري البيئة والتشجير.

وأضاف محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرات القومية تكللت بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تستهدف التنمية البشرية وتطوير قدرات المواطنين، وتشتمل على عدة محاور من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وعلى رأسها محور الصحة.

وأشار محافظ القاهرة إلى إقبال مواطني مشروع أهالينا الحضري اليوم على سيارات وزارة الصحة للكشف الطبي المبكر عن الأمراض المزمنة وكذلك خدمات تنظيم الأسرة.

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه يتم التنسيق بصورة مستمرة بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة والوزارات المعنية حتى يستطيع جميع مواطني العاصمة الاستفادة من المبادرة الرئاسية غير المسبوقة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تستهدف في المقام الأول تنمية المواطن المصري على كافة الاصعدة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المواطن المصري

ونوه محافظ القاهرة انه بالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان يتم الاحتفال باليوم العالمي للصم _ لغة الإشارة، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي بالمجان على أبنائنا من ذوي الهمم ذوي الإعاقة السمعية بمستشفى هيئة الشرطة بمدينة نصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 23/9/2024 ولمدة 3 أيام من الساعة ٨ صباحا وحتى ٥ مساء، كما سيتم تقديم خدمات استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل لأبنائنا من ذوي الهمم ذوي الإعاقة السمعية الصادر لهم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالمجان اعتبارا من يوم الإثتين الموافق 23/9/2024 ولمدة أسبوع.

وثمن السيد المحافظ على دور وزارة الداخلية وسعيها المستمر للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع العبء عن كاهل المواطنين.