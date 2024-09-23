خريجي الأزهربالغربية تحتفي بذكرى سيد المرسلين بقرية دفرة

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع الغربية َ، برعاية فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة بالغربية والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في احتفالية دينية بمسجد الرضا والنور بقرية دفرة .

ذكرى سيد المرسلين

وحاضر بالفاعلية الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة وفضيلة الشيخ محمد عبدالموجود وكيل وزارة الأوقاف الأسبق عضو خريجي الأزهر الشريف، الدكتور حسن عيد مدرس الفقة المقارن بشريعة طنطا عضو خريجي الأزهرالشريف ، فضيلة الشيخ علاء جبر مدير عام سابق بالأزهر الشريف، والمبتهل الشيخ حسان حسن خطاب، القارئ الشيخ سامي شاهين بحضور فضيلة الشيخ نادر الفقي مفتش اول الدعوة بإدارة اوقاف طنطا.

وأشار العلماء، إلي انه ينبغي أن نحتفل بسيدنا رسول الله بأن نتخلق بأخلاقه وقراءة القرآن الكريم ونحسن علاقتنا بأولادنا وزوجاتنا وجيراننا ونقتدى به في شتى مناحي الحياة، فالإحتفاء بذكرى مولده يأتى بالتأسي بأعمال الخير والتزام أخلاقه في كافة معاملاتنا (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ) وقال تعالي( الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، وأن نكون أكثر رحمة على الضعفاء والمساكين والأيتام والأرامل وأصحاب الحاجة والفقراء أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم " قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ".

ومن أفضل طريقة للإحتفال بالمولد، هي إتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم والصلاة وأداء العبادات، الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ».