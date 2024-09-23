وزير الصحة: أول ظهور لحالات النزلات المعوية بأسوان كانت في 16 سبتمبر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، عن حالات النزلات المعوية في أسوان، قائلًا: “ما تم تداوله في الفترة الأخيرة الخاص بحالات النزلات المعوية في أسوان.. حكى بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن يكون ليها دلالات”.

حالات النزلات المعوية في أسوان:

وأوضح وزير الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن أول ظهور لحالات نزلات معوية في أسوان كانت في يوم 16 من سبتمبر الجاري وهي أول معرفة للوزارة بهذا الوضع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أنه كان عبارة عن نزلات معوية قيء ومغص وإسهال وارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع: “قبل 16 سبتمبر بيومين فقط تم التعرف على هذا المرض من خلال أجهزة الرصد بوزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بأسوان التي أفادت بوجود 8 حالات يعانون من نزلات معوية في مستشفى ”دراو" وعدد 22 حالة من منطقة أبو الريش.

وأضاف: “أن متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان الآن يتراوح بين 18 و19 حالة وهذه حالات طبيعية للغاية، التردد على غرف الطوارئ من النزلات المعوية أمر معتاد عليه وليس أمرًا جديدًا”.

وشدد وزير الصحة، على أنه لم يعد هناك حالات تحتاج إلى عزل، أو دخول للمستشفى، سواء في الغرف العادية، أو غرف العناية المركزة، وهذا يعني زيادة في وعي المجتمع الأسواني، إذ إنه بمجرد أن يشعر بأي مشكلة بسيطة يتجه للمستشفى للحصول للعلاج عن طريق الفم، ثم تعود حالته كما هي وتحسنها، موضحًا أن ما حدث في بداية الأزمة، هو عدم دراية المصابين.

وتابع وزير الصحة: “في بداية الأزمة المصابون بدأوا يعالجون أنفسهم بالمنازل ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا ما جعلهم بحاجة إلى الدخول للعناية، وأيضًا أصبحوا يتماثلون للشفاء الآن”.