وزير الصحة: متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان يصل لـ19 حالة

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن حالات النزلات المعوية في أسوان، مؤكدًا أن متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان الآن يتراوح بين 18 و19 حالة وهذه حالات طبيعية للغاية.

وقال وزير الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، : “التردد على غرف الطوارئ من النزلات المعوية أمر معتاد عليه وليس أمرا جديدا”.

وشدد وزير الصحة، على أنه لم يعد هناك حالات تحتاج إلى عزل أو دخول للمستشفى سواء في الغرف العادية أو غرف العناية المركزة، وهذا يعني زيادة في وعي المجتمع الأسواني، إذ إنه بمجرد أن يشعر بأي مشكلة بسيطة يتجه للمستشفى للحصول للعلاج عن طريق الفم، ثم تعود حالته كما هي وتحسنها، موضحًا أن ما حدث في بداية الأزمة، هو عدم دراية المصابين.

وتابع وزير الصحة: “في بداية الأزمة المصابين بدأوا يعالجوا أنفسهم بالمنازل ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا ما جعلهم بحاجة إلى الدخول للعناية، وأيضا أصبحوا يتماثلون للشفاء الآن”.