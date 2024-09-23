عاجل
جيش الاحتلال يطالب سكان البقاع اللبناني بالخروج من منازلهم
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير الصحة: متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان يصل لـ19 حالة

وزير الصحة
وزير الصحة

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن حالات النزلات المعوية في أسوان، مؤكدًا أن متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان الآن يتراوح بين 18 و19 حالة وهذه حالات طبيعية للغاية.

 

وقال وزير الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، : “التردد على غرف الطوارئ من النزلات المعوية أمر معتاد عليه وليس أمرا جديدا”.

 

وشدد وزير الصحة، على أنه لم يعد هناك حالات تحتاج إلى عزل أو دخول للمستشفى سواء في الغرف العادية أو غرف العناية المركزة، وهذا يعني زيادة في وعي المجتمع الأسواني، إذ إنه بمجرد أن يشعر بأي مشكلة بسيطة يتجه للمستشفى للحصول للعلاج عن طريق الفم، ثم تعود حالته كما هي وتحسنها، موضحًا أن ما حدث في بداية الأزمة، هو عدم دراية المصابين.

 

وتابع وزير الصحة: “في بداية الأزمة المصابين بدأوا يعالجوا أنفسهم بالمنازل ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا ما جعلهم بحاجة إلى الدخول للعناية، وأيضا أصبحوا يتماثلون للشفاء الآن”.

مواد متعلقة

100 غارة جوية على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني

مدبولي: نحرص على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعي

إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: سلاح الجو سيشن هجومًا واسع النطاق على لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يخترق شبكة الاتصالات في قضاء صور ويبلغ المواطنين بالإخلاء الفوري

سكان جنوب لبنان يتلقون مكالمات تأمرهم بالابتعاد عن مواقع حزب الله

وكالة الأنباء اللبنانية: مكتب وزير الإعلام تلقى اتصالًا لإخلاء المبنى

11 جريحًا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون جنوبي البلاد

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت لـ52
الجريدة الورقية