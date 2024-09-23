التصريح بدفن جثة عامل غرق بترعة الإبراهيمية بالمنشأة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة الإبراهيمية جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بغرق شخص بترعه الإبراهيمية بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري تم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق "عمرو . خ . ا . ا" 18 سنوات عامل يقيم بناحية بندر المنشاة وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي .

وبسؤال كلاً من :- والد المتوفـى "خالد . ا . ا . ع" 54 عامل وشقيق المتوفى "محمد . خ . ا . ا" 20 عامل يقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بالترعه المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقاً ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي شخص حاصل على دبلوم مصابًا بطلق ناري بالرأس تعدى عليه عامل يبلغ من العمر 42 سنة بالضرب بسلاح ناري بمساعدة والده ونجل عمومتهما بسبب خصومة ثأرية بينهم وتوفـي عقب وصوله وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "علي . ا . ع . م" 19 سنة حاصل على دبلوم يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالرأس وتوفـي عقب وصوله .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والده "أحمد . ع . م . م" 51 سنة يقيم بذات الناحية إتهم كل من :- "عبد النبي . م . ع . م" 42 سنة عامل ووالده "محمود . م . ع . م" 69 سنة مزارع ونجل عمومتهما "محمود . م . ا . ز" 25 سنة عامل يقيمون بذات الناحية بالتعدي علي نجله وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول نتج عنه إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات سابقة بينهم على مسقى مائي أمام منازلهم بذات الناحية نتج عنها مقتل "الأمير . م . ا . ع" 35 سنة عامل يقيم بذات الناحية واتهم فـي مقتله "ميسرة . ع . م . م" 61 سنة مزارع يقيم بذات الناحية وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم .



وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم وبمواجهتهم اقرو بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .