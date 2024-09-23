جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بقرية كفر الأربعين

نظمت جامعة بنها قوافل توعوية وتثقيفية بقرية كفر الأربعين في إطار"مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.



جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي إطلاق الجامعة للكثير من الفعاليات والأنشطة المختلفة في إطار مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك انطلاقاً من حرص جامعة بنها على المشاركة الفعالة فى المبادرات الرئاسية التى يتبناها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مبادرة بداية تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة ، وتحقيق رؤية مصر 2030.



ونظمت كلية الآداب بإشراف الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتورة شيرين الشوري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة عن " صحة المرأة وتأثيرها علي الأسرة والمجتمع " وحاضرت فيها كلا من الدكتورة مروة محمد عبد الدايم المدرس بقسم الاجتماع ، والدكتورة دعاء مجدي المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية ، وتناولت الندوة الاهتمام بصحة المرأة ودعمها نفسيا بإعتبارها عمود المجتمع وأساس التنشئة الاجتماعية وبناء الأسرة .



ونظمت كلية العلوم بإشراف الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم ، والدكتورة نهاد البرقي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ندوة عن " الثلوث وكيفيه معالجته" وتناولت الندوة أنواع الملوثات التي تؤثر على البيئة وأضرار الملوثات الصناعية على مياه الشرب وطرق معالجة مياة الصرف الصحي .

كما تناولت الندوة تتعدد وتتنوع أشكال وصور تلوث المياه حسب درجتھا ومصدرھا أو سببھا ، واستهدفت أيضا الندوة دراسة أشكال التلوث الناتج عن النشاط البشري وكيفية التقليل من خطورته ما أمكن ، جاء ذلك بمشاركة عدد من أعضاء التدريس بالكلية هم صباح ابو المعاطي بقسم النبات والميكروبيولوجي ، نهله معمر بقسم النبات والميكروبيولوجي ، دينا طلعت الدسوقي بقسم النبات والميكروبيولوجي ، خلود خيرى بقسم الكيمياء ، فهمى عادل فاروق بقسم الكيمياء ، معتز برهان بقسم الكيمياء.