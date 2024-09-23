تعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص فى التدريب والتشغيل بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، لقاءً تنسيقياً مع عدد من الشركات الرائدة في مجال صناعة الملابس الجاهزة ، داخل المحافظة ، استهدف اللقاء ، وضع اللمسات النهائية على بروتوكولات تعاون مشتركة مع المديرية تهدف إلى تدريب وتشغيل أكثر من 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي ، في خطوة مهمة لتعزيز فرص العمل وتطوير الكوادر الشابة، حيث تقوم المديرية بتوفير فرص تدريب عملية للشباب، مما يمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للعمل في مجال صناعة الملابس.

وبعد اجتياز التدريب، سيتم توظيف المتدربين في الشركات المشاركة، مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات ، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة ، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل ، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات.

وأضاف مدير المديرية، أنه حضر اللقاء من المديرية دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ، كما شارك في الجلسة ممثلون عن القطاع الخاص، أمين عبدالله مدير الشؤون القانونية ، ومدير شئون العاملين بشركة جيد تكستايل، وجورج بانكال المدير التنفيذي للشركة جي بي تك ، واسماء احمد وحنان ناصر من شئون العاملين بنفس الشركة.

وأكد مدير المديرية على أهمية هذه المبادرة فى توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل ودعم صناعة الملابس وتوفير الكوادر المؤهلة لها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل رفع كفاءة القوى العاملة في قطاع صناعة الملابس، وتعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار.