مصرع شخص بطلق ناري بسبب خصومة ثأرية بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي شخص حاصل على دبلوم في التاسعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالرأس تعدى عليه عامل يبلغ من العمر 42 سنة بالضرب بسلاح ناري بمساعدة والده ونجل عمومتهما بسبب خصومة ثأرية بينهم وتوفـي عقب وصوله وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "علي . ا . ع . م" 19 سنة حاصل على دبلوم يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالرأس وتوفـي عقب وصوله .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والده "أحمد . ع . م . م" 51 سنة يقيم بذات الناحية إتهم كل من :- "عبد النبي . م . ع . م" 42 سنة عامل ووالده "محمود . م . ع . م" 69 سنة مزارع ونجل عمومتهما "محمود . م . ا . ز" 25 سنة عامل يقيمون بذات الناحية بالتعدي علي نجله وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول نتج عنه إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات سابقة بينهم على مسقى مائي أمام منازلهم بذات الناحية نتج عنها مقتل "الأمير . م . ا . ع" 35 سنة عامل يقيم بذات الناحية واتهم فـي مقتله "ميسرة . ع . م . م" 61 سنة مزارع يقيم بذات الناحية وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم وبمواجهتهم اقرو بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد قسم طهطا شمال محافظة سوھاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق نتج عنها إصابة طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة القسم بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد الله . ا . ك . م" 18 سنة طالب يقيم دائرة القسم مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وصديقه "يوسف . م . خ . م" 14 سنة طالب يقيم دائرة القسم، وطرف ثان "عبد الرحمن . ف . ح . ر" 17 سنة طالب وشقيقه" أحمد . ف . ح . ر" 24 سنة طالب يقيمان دائرة القسم .

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواه" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .