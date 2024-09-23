وزارة العمل تبدأ برامج تدريب مجانية لتأهيل الشباب والفتيات بالمنيا

بدأت مديرية العمل بمحافظة المنيا، الدورة التدريبية المجانية على المهارات الحياتية وريادة الأعمال، وذلك بمركز آفاق (اى اف اى كيو) للتدريب المهنى ، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المديرية والمركز ، لتدريب وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل ، وبلغ إجمالي المتدربين من الشباب ٣٢ شاب.

كما افتتحت إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل الدورة التدريبية على مهن الخياطة والتفصيل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابيوها مركز ابوقرقاص ، ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع جمعية نور القمر والتى يستفيد منها ١٥ متدربة.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتدريب الشباب من الجنسين داخل المحافظات على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.