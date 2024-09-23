لمدة ساعتين.. اليوم انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق فى قنا

نوهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحرزات خروج من محطة محولات نقادة، نظرًا لأعمال صيانة طارئة.

و أعلنت الوحدة المحلية بنقادة، عن المناطق المتأثرة بالانقطاع وهي: “ قرية دنفيق، ونجع الجديدة، والحرزات، ونجع أبو عديل، ونجع القليلة ”، وذلك من الساعة 6 صباحًا وحتي الساعة 8 صباحًا، اليوم الاثنين الموافق 23/9/2024 .

نقل شادر نجع حمادي لموقعه الجديد

وفي سياق آخر، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور، اليوم، بنقل تجار الخضروات والفواكه إلي السوق الجديد بحاجر الجبل التابعة لقروي هو، خلف بنزينة الوطنية بمدخل مدينة نجع حمادي الصحراوي الشرقي .

وذلك في ظل حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين، ومنع العشوائية بالشوارع الرئيسية وكذا الجانبية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة.

وأوضح أنور، أنه جرى نقل الشادر إلي مقره الجديد وذلك تسيراً لحركة المرور وتوفير بيئة حضارية وآدمية للمواطنين وكذلك تجار الخضروات والفواكه، فضلاً عن تخفيف ضغط سيارات النقل الثقيل داخل المدينة، كما أن الوحدة المحلية في تواصل مستمر لإتمام عملية النقل وإزالة كافة الاشغالات بالمقر القديم وكذا متابعة وتنفيذ طلبات التجار بالمقر الجديد وفقاً لما ينص عليه القانون.

مشيراً إلى أن الشادر الجديد تبلغ مساحته 4 أفدنة مقسم إلى 61 قطعة، مساحة القطعة تبلغ 280 متر مكعب بها مكتب إدارة وحمام مجهزة بكامل المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما يوجد بالشادر مسجد وكافتيريا ومبنى إدارة، تخطت تكلفة إنشاؤه 41 مليون جنيه تقريباً، كما أنه يجري توفير وسائل مواصلات للمواطنين لمقر الشادر الجديد.