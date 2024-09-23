أمير هشام: ميكالي سيحصل على 80 ألف دولار واتجاه لاستمرار وائل رياض 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي ومدرب منتخب 2005 الجديد، سوف يتقاضى 80 ألف دولار راتبًا شهريًا بعقده الجديد.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اتحاد الكرة يرغب في الحفاظ على وائل رياض المدرب الحالي، وهناك اتجاه لاستمراره حتى نهاية التصفيات الأفريقية".

وأضاف أمير هشام: "سيكون هناك مقترحين أمام وائل رياض، وهم أن يتولى مهمة تدريب منتخب 2010 الذي سيتم تشكيله قريبًا أو العمل ضمن جهاز ميكالي بالمرحلة المقبلة".