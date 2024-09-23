الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أمير هشام: لا توجد مفاوضات بين الزمالك وإنبي بشأن صفقة تبادلية وكالوشا ضمن الاهتمامات

أحمد كالوشا
أحمد كالوشا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك لم يتفاوض مع إنبي من أجل إبرام صفقة تبادلية برحيل حسام أشرف مهاجم الفريق مقابل التعاقد مع أحمد أمين أوفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إقرأ أيضًا..

txt

لاعب إنبي 2005 ينتقل لسيراميكا كليوباترا

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لديه قناعة تامة بقدرات حسام أشرف مهاجم الفريق، وحال رحيله سيكون بيع نهائي حسب طلب اللاعب".

وأضاف أمير هشام: "أحمد كالوشا مدافع نادي إنبي، ضمن اهتمامات نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة".

مواد متعلقة

حقيقة صرف الزمالك مستحقات ومكافآت اللاعبين

أحمد نادر السيد يبلغ باوك اليوناني برغبته في الرحيل (خاص)

تعرّف على وجهة عواد المقبلة بعد تعثر مفاوضات الزمالك

تطورات أزمة إنتقال محمد عدلان لـ الأهلي

كواليس جلسة عضوا الزمالك مع عمر الساعي

الأهلي يدرس عودة بادجي حال إفلاس ناديه الفرنسي

أمير هشام: وكيل كولر أكد للأهلي قدرته على التعاقد مع كيفين كارلوس

الزمالك يحصل على توقيع بيكهام من سيراميكا كليوباترا

الجريدة الورقية