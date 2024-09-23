الخميس القادم احتفالية العلوم للعام السابع عشر بمركز القبة السماوية العلمى بالإسكندرية

تنظم مكتبة الاسكندرية احتفالية العلوم للعام السابع عشر على التوالى صباح الخميس القادم فى قرية العلوم بالساحة الخارجية " البلازا " بالمكتبة من خلال مركز القبة السماوية العلمى التابع لقطاع التواصل الثقافى .

تتناول الاحتفالية هذا العام موضوع «العلوم في مصر القديمة»، حيث تُقام العديد من ورش العمل التي تسلط الضوء على المجالات العلمية في مصر القديمة، مثل الطب والهندسة وعلم التحنيط والزراعة والصناعات القديمة والكتابة الهيروغليفية وصناعة الورق.

وتتضمن الفعاليات رحلة تصويرية داخل مقبرة الملك «توت عنخ آمون»، وعروضًا علمية تفاعلية تحت عناوين «ملكات مصرية» و«الرحلة» و«الملك أحمس».

تنقسم الاحتفالية في اليوم الأول الموافق 26 سبتمبر إلى فترتين كل منهما ساعتين بداية من الساعة 10 صباحاً وحتى 2.00ظهراً مخصصة للرحلات المدرسية (رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية) وفترة ثالثة مخصصة للأفراد والعائلات من الساعة 2.00 ظهرًا إلى 4.00 عصراً.

واليوم الثاني الموافق 27 من سبتمبر مخصص للأفراد والعائلات وينقسم الي فترة أولى من الساعة 10.00 صباحًا إلى 1.00 ظهراً وفترة ثانية من الساعة 2.00 ظهرًا إلى 5.00 عصرًا.

الجدير بالذكر أن احتفالية العلوم تُعد مهرجانًا عامًا يهدف إلى تعزيز مكانة العلم في المجتمع، حيث يوفر فرصة للجمهور من جميع الأعمار والخلفيات الثقافية للتساؤل والنقاش والاستكشاف من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية.

وتتركز فعاليات الاحتفالية في "قرية العلوم"، التي تتضمن وحدات عرض متنوعة تستضيف عروضًا وأنشطة تفاعلية مختلفة.