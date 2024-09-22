أولياء أمور طالبات مدرسة التمريض بناصر يشكرون النائبة سهام بشاي

وجه أولياء أمور طالبات مدرسة التمريض بالشكر والتقدير للنائبة سهام بشاي؛ وذلك لمجهودها في تدبير مكان مؤقت لمدرسة التمريض بناصر حتي يتثنى للطالبات الدراسة داخل مدينة ناصر دون عناء السفر مع توفير عنصر الأمان ولقلة التكلفة والوفت والجهد.

وقام أولياء الأمور بتعليق لافتات شكر وتقدير للنائبة ولمجهودها الكبير في الاستجابة لمطالبهم.

كما قاموا بتوجيه الشكر للدكتورعمر عبد الجواد، رئيس حزب الوفد بمحافظة بني سويف، وسكرتير وأعضاء اللجنة، وللمسؤولين لتفاعلهم البناء لصالح المواطنين.