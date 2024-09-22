«المجنونة » خربت بيوت المصريين

شهدت مصر خلال هذا الصيف موجة من الطقس السيئ وارتفاعاً كبيراً فى درجات الحرارة، التى أثرت بالسلب على الحياة الزراعية بشكل عام، والمحاصيل الزراعية بشكل خاص.

وتأثرت بعض المحاصيل بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرضت للتلف، الأمر الذى جعل هناك نقصاً شديداً فى عدد من محاصيل الخضراوات، نتج عنه ارتفاع أسعارها بشكل مبُالغ فيه، لترهق كاهل االمواطنين.

خلال الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار الطماطم، بشكل كبير، ليتراوح سعرها ما بين 25 و40 جنيهًا للكيلو الواحد، فضلًا عن ارتفاع أسعار البطاطس والكوسة.

ومع هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار، يقف المواطن بين سندان ارتفاع الأسعار ومطرقة جشع التجار، الذين اتخذوا من الأزمة مصدراً لجنى الأرباح وتحقيق مكاسب مالية كبيرة والبيع بأسعار حسب الأهوال الخاصة.

وما زاد الطين بلة، هو أنه رغم قيام الدولة بالتوسع الزراعى والمشاريع الخضراء التى تنفذها الحكومة، فإنها ما زالت تقف عاجزة عن أزمة توفير الحصص المقررة للمزارعين لتلبية احتياجاتهم من الأسمدة الزراعية، التى تعبر عاملاً أساسياً لتجنب الأمراض والأضرار التى تلحق بالمحاصيل، كما تساعد فى الوصول لثمرة ناضجة خالية من أية أمراض.