ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد جائزة سنغافورة الكبرى

واصل الهولندي ماكس فيرستابين صدارته لبطولة العالم للفورميلا وان لموسم 2024 بعد نهاية سباق جائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي بعدما نجح فيرستابين في إنهاء السباق وهو في المركز الثاني ليحافظ على الصدارة متقدما على لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق نقطة بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة لبطولة العالم.

وكان سائق مكلارين لاندو نوريس قد أحرز المركز الأول في جائزة سنغافورة الكبرى ليحصل على 25 نقطة بينما حصل ماكس فيرستابين سائق ريد بول على المركز الثاني ويحصد 18 نقطة بينما اضاف أوسكار بياستري سائق مكلارين 15 نقطة إلى رصيده بعد احتلاله المركز الثالث .

وهذا هو ترتيب العشرة سائقين الأوائل في بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد جائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي:

الاول : ماكس فيرستابين 313 نقطة

الثاني : لاندو نوريس 279 نقطة

الثالث : شارل ليكلير 245 نقطة

الرابع : أوسكار بياستري 237 نقطة

الخامس : كارلوس ساينز 190 نقطة

السادس : لويس هاميلتون 174 نقطة

السابع : جورج راسل 155 نقطة

الثامن : سيرجيو بيريز 144 نقطة

التاسع : فرناندو الونسو 62 نقطة

العاشر : نيمو هولكينبيرج 24 نقطة