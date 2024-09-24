ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد جائزة سنغافورة الكبرى
واصل الهولندي ماكس فيرستابين صدارته لبطولة العالم للفورميلا وان لموسم 2024 بعد نهاية سباق جائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي بعدما نجح فيرستابين في إنهاء السباق وهو في المركز الثاني ليحافظ على الصدارة متقدما على لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق نقطة بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة لبطولة العالم.
وكان سائق مكلارين لاندو نوريس قد أحرز المركز الأول في جائزة سنغافورة الكبرى ليحصل على 25 نقطة بينما حصل ماكس فيرستابين سائق ريد بول على المركز الثاني ويحصد 18 نقطة بينما اضاف أوسكار بياستري سائق مكلارين 15 نقطة إلى رصيده بعد احتلاله المركز الثالث .
وهذا هو ترتيب العشرة سائقين الأوائل في بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد جائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي:
الاول : ماكس فيرستابين 313 نقطة
الثاني : لاندو نوريس 279 نقطة
الثالث : شارل ليكلير 245 نقطة
الرابع : أوسكار بياستري 237 نقطة
الخامس : كارلوس ساينز 190 نقطة
السادس : لويس هاميلتون 174 نقطة
السابع : جورج راسل 155 نقطة
الثامن : سيرجيو بيريز 144 نقطة
التاسع : فرناندو الونسو 62 نقطة
العاشر : نيمو هولكينبيرج 24 نقطة